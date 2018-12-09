日本未來5年國防預算7.4兆 日媒解讀：川普施壓

日本昨（8）日宣布，預計自2019年起5年防衛預算總額將達7.4兆元，比上個5年預算多了5500億元，日媒解讀，這是受到川普施壓。圖為兩架F/A-18D戰鬥機及空中加油機。（美聯社）

2018-12-09 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本昨（8）日宣布，預計自2019年起，未來5年的防衛預算總額預計將達27兆日圓（約新台幣7.4兆元），比上個5年的防衛預算，多出了2兆日圓（約新台幣5500億元）

綜合媒體報導，日本2014至2018會計年度「中期防衛力整備計劃」即將到期，日本防衛省及財務2省為了讓2019至2023會計年度「中期防衛力整備計劃」能在12月中旬的內閣會議表決，目前正在努力協商。「中期防衛力整備計劃」包含今後五年防衛裝備購買計劃和預算金額等內容，日本政府人士已證實，2019至2023防衛預算將提升至27兆日圓，比上個5年的24.7兆元（約新台幣6.77兆元），多出了2兆日圓（約新台幣5500億元）

新版「中期防衛力整備計劃」包括增加對美軍購買軍備項目，包括兩套陸基「宙斯盾」反導系統、至少20架F35B型垂直起降型隱形戰鬥機，增購大約40架F35A型常規起降型戰鬥機。日媒猜測，日本是受到了川普的施壓，為了日美關係良好，才決定提升防衛預算，並向美國增加採買軍備。

新一期「中期防衛力整備計劃」也會在太空和網絡等嶄新領域挹注資金。計畫中也寫到「透過國際合作，由日本主體研發」，是希望能藉由美軍尖端的戰機中，能得到做為開發基礎的機型，進而開發出日本國產的戰機。

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