電影反派臉上不能有疤 英國電影協會未來將謹慎贊助

不少電影都會在反派角色臉上加上傷疤，營造出邪惡感。（路透）

2018-12-08 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕過去有不少電影都會在反派角色臉上加上傷疤，營造出邪惡感，不過這卻可能讓現實生活中有傷疤的人因此遭誤會。英國電影學會（British Film Institute）最近因此宣布，未來將不贊助反派角色臉上有疤的電影。

綜合報導指出，英國電影學會最近支持了一項「#IAmNotYourVillain」（我不是你眼中的壞人）活動，未來將不會贊助反派角色臉上有疤的電影。英國電影學會的副執行長羅伯茲（Ben Roberts）表示，他們不希望疤痕或是其他顏面差異，因為電影的放送，變成一種負面印象。

活動發起組織「Changing Faces」也表示，電影產業對於社會大眾有相當大的影響力，但很多電影卻刻意在反派角色身上放上傷疤，讓觀眾更容易記得壞人。他們因此擔心這些電影，可能會影響兒童們對於傷疤有不同的看法。

其實英國電影協會最近才剛贊助一部描敘臉部遭毀容女性重新站起來的電影《Dirty God》，這讓他們堅信此決定是正確的。

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