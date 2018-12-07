本來都要去「川習會」？那天孟晚舟被逮 「他」自殺！

孟晚舟（左）被逮傳與張首晟自殺同天。（圖擷取自新浪網，本報合成）

2018-12-07 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董兼財務長的孟晚舟被加拿大政府逮捕，現在網路中相關傳言甚囂塵上，有消息稱孟晚舟1日在加拿大被捕，同日被美方指控竊取技術的知名華裔物理學家張首晟自殺身亡，傳言指稱兩者有關聯，除了同一天發生，且這兩人本來都要出席在阿根廷的「川習會」。

中國媒體推測孟晚舟被捕與華為牴觸美國的伊朗經濟制裁有關，美國媒體則相信華為涉及透過創立空殼公司，藉由假帳戶販售「敏感科技」給北韓與伊朗，但最新傳言則指出，華裔物理學家張首晟1日自殺身亡也與孟晚舟同日被捕有關。

綜合外媒報導，張首晟1日被發現陳屍在史丹佛大學（Stanford University），當地警方排除他殺可能，以自殺結案，傳言稱當天他與孟晚舟本來都要出席阿根廷的川習會，與中國領導人習進平、美國總統川普共同商討中美貿易戰。

張首晟生前宣布找到正反同體的「天使粒子」－馬約拉那費米子，因而聲名大噪，但他在2013年創立的「丹華資本」風險投資公司，上個月卻被美國官方質疑竊取智慧財產權，將尖端技術轉移給中國當局，中國透過「千人計畫」招募張首晟，張也曾與華為有過芯片議題來往，也曾在習近平面前獲頒中國國家科學技術獎。

此外，荷蘭艾司摩爾（ASML）公司3日招祝融之災，中國資方訂購的「極紫外線（EUV）光刻機」全部付之一炬，損失超過1.2億元，被傳也與上開事件有所關聯；但這些傳言目前並未獲得中國、美國、加拿大任一方的官方說法證實。

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