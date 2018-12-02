老布希遺言 對兒子說了這4個字...

美國前總統老布希（George Herbert Walker Bush，右），在離開人世前跟兒子小布希（George Walker Bush，左）說了4個字：「我也愛你」。（美聯社）

2018-12-02 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國第41任總統喬治.H.布希（George Herbert Walker Bush），以高齡94歲逝世，他在離開人世之前，跟兒子小布希（George Walker Bush）說了4個字：「我也愛你（I love you, too）。」

據《紐約時報》報導，老布希在去世前幾天已失去了行動能力，沒有離開床鋪且停止進食，大部分時間都在睡覺。他的老朋友、前國務卿貝克（James A. Baker III）於11月30日早上，前往老布希位於德州休斯頓的家裡探望他。

老布希當時突然清醒，睜大眼睛向老友問道：「貝克，我們要去哪？」貝克則回答「我們要去天堂。」老布希聽到後，喃喃地說「這就是我想去的地方。」

在貝克前探訪後差不多過了13小時，老布希在朋友、家人、醫師和牧師的陪伴走向人生最後的時光。他的兒子小布希在達拉斯透過電話和爸爸道別，並告訴老布希「你是一個優秀的爸爸，我愛你。」老布希則說：「我也愛你。」

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