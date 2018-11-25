多麼痛的領悟！ 溪邊抓螃蟹 反被螃蟹反撲狠鉗住命根

男子在溪邊抓螃蟹，不料被螃蟹夾住命根子。（圖擷取自爆笑公社）

2018-11-25 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕國外有名男子與友人前往溪邊抓螃蟹，不料竟被螃蟹用蟹鉗夾住他的命根子，男子當場痛得哭叫，最近這段影片在網路上竄紅，許多網友看了後直呼「只有男生才知道有多痛」。

民眾將影片分享至臉書社團「爆笑公社」，當中能見1名身穿水藍色三角泳褲的男子，蹲在滾滾溪流中，手伸進水面下混水摸螃蟹，他先感覺到摸到異物嚇了一跳，接著1隻螃蟹精準地夾住他的命根子，男子立刻起身想甩掉，不料蟹鉗夾得很緊。

男子爬上大石頭痛得持續又哭又叫，友人發現有異上前察看，才發現他為何叫得如此聲嘶力竭、兩腿顫抖，友人想直接幫他扯開蟹鉗，沒想到螃蟹仍舊牢牢地夾著不放手，最後男子又痛到跌入溪水中。

許多男網友看完影片後，紛紛留言指出「這麼悲痛的影片我怎麼笑得出口阿」、「我的螃蟹你們不准吃」、「不管真假，我笑了」，女網友則是標記親朋好友，將影片分享給更多人，並留言提到「抖動是高潮的意思嗎？」、「看到你痛，對不起我笑了」。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/