第100萬位台灣觀光客現身！南韓大陣仗歡迎再送上大禮

台灣觀光客陳枳璇日前前往南韓首爾觀光旅遊，結果幸運成為今年度台灣入境南韓的第一百萬人次遊客，對此南韓在昨（22）日舉辦了歡迎儀式，並且送上多家旅遊機構提供的台韓來回機票以及智慧型手機作為禮物。（中央社）

2018-11-23 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣觀光客陳枳璇日前到南韓首爾旅遊，結果幸運成為今年度台灣入境南韓的第一百萬人次遊客，對此南韓在昨（22）日舉辦了歡迎儀式，並且送上多家旅遊機構提供的台韓來回機票以及智慧型手機作為禮物，送給這位幸運的台灣遊客。

根據《中央社》報導，台灣遊客陳枳璇成為南韓今年第100萬人次遊客，韓國觀光公社社長安榮培、旅行業協會會長梁武承以及台灣觀光局爾辦事處主任黃怡平等官員都在昨日出席了在仁川國際機場大廳舉辦的歡迎儀式，歡迎陳枳璇與丈夫抵達南韓。除了舉辦歡迎儀式外，韓國旅遊團體更對2人分別送上了智慧型手機、紀念品與台北首爾來回機票等禮物，作為慶祝台韓交流提升的賀禮。

據資料統計，這是歷史上首次在一年內有超過100萬人次的台灣遊客前往南韓旅遊。近10年來，赴韓台灣遊客人數逐年增加，成為台灣第三大遊客來源地，僅次於中國與日本。

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