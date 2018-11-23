中國調查：用哀鳳常「無車無房」 有錢人多用這個牌子...

據MobData調查報告顯示，iPhone用戶多為「隱形貧困人口」。（美聯社）

2018-11-23 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國調研機構MobData日前提出2018年第三季智慧型手機市場報告，顯示蘋果目前市佔率最高，達21.6％。有趣的是，蘋果用戶「無車無房」的比例較高，而市佔率第2名的華為則是「有車有房族」偏多。

據MobData報告顯示，iPhone用戶以女性及未婚人士，月收入低於人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）的「隱型貧困人口」為主；華為用戶則以25至34歲的男性及已婚人士，月收入達人民幣5000至2萬元（約新台幣2.2萬至9萬元）的「高端商務人士」為主，報告結果還讓中國網友調侃「窮人用蘋果，富人用華為」。

據了解，「隱型貧困人口」為最近在中國相當流行的網路新用詞，指有些人看起來每天有吃有喝有玩，在社交平台上發布各種打卡照，實際上卻沒有穩定存款，還可能陷入負債窘境。

不過《搜狐網》有文章分析指出，報告恐和實際情況有落差，蘋果手機價格皆偏高，儘管也有部分「好面子」購買的用戶，不過高收入的用戶絕對並非少數；至於華為，價格從低到高的手機出貨量都相當可觀，也有許多低收入的人會購買低階手機，因此認為這項調查結果不夠深入。

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