英研究：倒走可增強短期記憶 想像的也有效

一項研究發現，倒著走路可以增加一個人的短期記憶力。（歐新社）

2018-11-22 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕人的記憶力常會隨著年齡變大而變差，不過英國一項研究卻發現，倒著走路可以增強一個人的短期記憶力，而且就算只是想像倒著走路，也對記憶力有幫助。

綜合外媒報導，英國羅漢普頓大學（University of Roehampton）最近進行了一項研究，研究找來100多位受試者觀看一部影片，影片中的情境是一位女子的包包遭竊。受試者在觀看完影片後被分成3組，一組被要求往前走10公尺、另一組被要求倒著走10公尺，還有一組則在原地不動。研究團隊在受試者走完後詢問他們20個關於影片中女子包包內物品的問題，結果發現，被要求倒著走路那組人的平均正確答案數，比其他兩組高。

研究團隊又做了另一個試驗，這次則是要求受試者想像往前走、倒著走的畫面，結果發現，就算只是用大腦想像畫面，倒著走那組人的記憶力仍然比較好。雖然研究團隊還不明白為何有這樣的結果，但他們認為這代表時間、空間對於形成記憶相當重要。

英國利兹大學（University of Leeds）學者亞倫（Richard Allen）直言，這樣的結果相當有趣，或許也可以提供人們一些改善記憶功能的方法。

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