喝酒後忘卻煩腦？ 研究：其實是記憶錯亂

美國科學家研究發現，酒精會讓人短暫忘卻壞事，只記得愉快的回憶，但這其實是酒精造成的記憶錯亂。（彭博）

2018-10-27 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕很多人無論酒量好壞，都喜歡在社交場合喝酒助興。美國科學家最近就針對酒精對人體的影響進行研究，結果發現酒精能暫時改變人腦形成記憶的途徑，讓人短暫忘卻壞事，只記得愉快的回憶，但這其實是酒精造成的記憶錯亂。

綜合外媒報導，由美國布朗大學（Brown University）領導的研究發現，酒精可以挾持（hijacks）人腦中形成記憶的途徑，並改變神經元中的蛋白質。因此喝酒的人會暫時性忘記不愉快的事情，將注意力集中在美好時光上。1杯酒可以改變記憶途徑約1小時，如果喝到3杯酒，持續時間則可至24小時。

布朗大學的學者關恩（Karla Kaun）指出，酒精、古柯鹼、冰毒等成癮物都是神經毒素，但她不解為何服用者仍只記得它們的好、而非它們的壞。因此她在實驗中試圖探討這些成癮物對生物的記憶有了什麼影響，以及為何他們會讓人成癮。

研究團隊發現，酒精會在生物體內造成連鎖反應，反應鏈下游有種名為「類多巴胺2」的受體（D2-like receptor），它會影響到記憶編碼，決定一段記憶是愉快還是令人厭惡。酒精造成的連鎖反應會改變神經元中的蛋白質，因此造成記憶錯亂。

不過成癮專家表示，雖然酒精能讓人忘卻壓力、煩惱，但這只是短期的效果而已。事實上，酒精還可能讓憂鬱等情緒障礙越來越糟，因為酒精本身也算是一種抑鬱劑。

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