英國人「床事」大調查：睡覺以外 最常在床上做這些...

英國一間床鋪公司調查了英國人的「床上行為」，結果發現，英國人在床上工作、看電視的時間都比做愛還多。（情境照）

2018-11-17 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕床舖是人們睡覺的地方，最近英國一間床鋪公司就調查了英國人的「床上行為」，結果意外發現，除了睡覺以外，英國人在床上工作、看電視的時間都比做愛還多。

綜合報導指出，英國床公司「Nectar Sleep」最近針對英國人的用床習慣進行調查，結果發現，英國人平均睡眠時間為6.3小時。除了睡覺以外，人們最常在床上從事的行為是工作，英國人平均每週花11.2小時在床上工作，其次則是躺在床上看電視（9.1小時）、上社群網站（4.2小時）及做愛（4.2小時）。

感情專家奎里安（Susan Quilliam）直言，她對於人們在床上工作、滑手機的時間超過做愛並不感到訝異，因為智慧型手機等現代科技讓人們必須24小時都在待命，因此讓人們在床上也需要煩惱工作、社交。

奎里安也認為，現代人面臨有史以來最大的壓力，因此很難有興致去做愛，她認為想解決這樣的問題應該從養成健康睡眠習慣著手。她建議大家將工作的煩惱留在辦公室、然後把手機關掉，確保我們在臥室、床鋪上能有足夠的休息。