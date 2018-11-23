瑞士公媒大讚「台灣的民主制度有瑞士的基因」

2018-11-23 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士公媒《瑞士資訊（SWI）》在今天（11月22日）發出一篇新聞，認為台灣在這次大選中，首次有多達10個議題進行公投，除了盛讚台灣的民主制度在亞洲諸國名列前茅，也稱「台灣的民主制度中，有著瑞士基因」。

《瑞士資訊（SWI）》表示，台灣的公投考察團在2018年9月23日時，先到蘇黎世火車站參觀一個投票所，在參觀了現場的計票流程後，再轉往蘇黎世的瑞士電視台參訪；考察團不只在在伯恩參觀了聯邦大廈，他們還與在琉森街頭的社運人士交流。

報導指出，這次的考察，是由聯邦外交部（EDA）組織並聯合資助，瑞士駐台灣商務辦事處處長傅瑞（Rolf Frei）表示，「在亞洲，沒有一個地區的直接民主制度像台灣這樣發達」；而自台灣在2003年，於立法院通過《公民投票法》後，瑞士就一直與台灣保持密切的交流，也傳遞經驗給台灣，成功促成台灣的公投門檻下降，降至投票人口的1.5%，而瑞士則是10萬名公民聯署，占選民總數2%。

報導最後盛讚「擁有全球最進步的直接民主制度的台灣，是亞洲的標竿」，尤其是近幾年來，亞洲的權威政治逐漸抬頭，台灣的例子可以說明，反威權運動才剛剛開始；而報導中也稱「中國政府不願見台灣迅速壯大的民主進程」，台灣也在積極對抗意圖影響選情的中國假帳號；雖然包含瑞士在內的國際社會大多遵守一中原則，但在中國的壓力下，台灣仍在「全球民主排行」榜上有名，也是國際社會給台灣的一種支持。

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