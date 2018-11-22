5百頭牛、3輛車競標17歲「處女新娘」 臉書被批管理貼文不當

2018-11-22 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前臉書出現一則「處女新娘」（virgin bride）的貼文，出現多名競標者，最終一名富豪以約1萬5千新西蘭元（約台幣30萬）成功抱得美人，但臉書公司遭批太晚撤除不當貼文惹議。

綜合外媒報導，南蘇丹一名17歲少女Nyalong Ngong Deng Jalang最終以500頭母牛及3輛轎車，約1萬5千新西蘭元（約台幣30萬）為嫁妝，於3日嫁予富豪Kok Alat，該少女更被形容為「南蘇丹最昂貴的女人」。

這整起事件被女權主義團體嚴厲譴責，南蘇丹國際計劃主席歐提姆（George Otim）表示，在世界上最大的社交平台上販售一個女孩的婚姻，這相當難以置信；對此臉書表示，當知道該貼文在網路上流傳時，就趕緊從平台上下架刪除，發言人更說：「任何形式的人口販賣，無論是貼文、網頁、廣告等都不允許在臉書上出現。」

《每日郵報》報導，抗議人士呼籲當局對競標者採取懲罰，這些曾參與競標的人士當中更有政府官員；聯合國兒童基金會表示，儘管法定結婚年齡為18歲，但由於高度貧困、識字水平低及教育方面一直有著性別差別待遇影響，因此超過50%的南蘇丹女孩會在18歲生日前結婚，造成南蘇丹童婚現象加劇。

南蘇丹一名17歲少女Nyalong Ngong Deng Jalang被形容為「南蘇丹最昂貴的女人」。（圖擷自臉書）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/