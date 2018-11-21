硬塞國旗害馬拉松選手痛失冠軍 主辦方：規定不會改變

18日中國蘇州太湖馬拉松賽事，中國選手何引麗在最後衝刺階段，兩度被熱心民眾硬塞五星旗干擾，最後輸給衣索比亞選手，以5秒之差痛失冠軍。（圖擷取自YouTube）

2018-11-21 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕18日中國蘇州太湖馬拉松賽事，中國選手何引麗在最後衝刺階段，兩度被熱心民眾硬塞五星旗干擾，最後輸給衣索比亞選手，以5秒之差痛失冠軍，事後還因遭指責「扔棄國旗」而被迫道歉。主辦此賽事的主辦單位說，披國旗是對選手的禮遇、尊重，這項規定不會改變。

何引麗18日當天與衣索比亞選手Ayantu在女子組馬拉松比賽，兩人在雨中形成拉鋸戰，500公尺前兩人幾乎齊頭並進，卻兩度被熱心民眾硬塞五星旗干擾，最後以5秒之差屈居亞軍，還被網友斥責「扔棄國旗」。事後，何引麗還在微博上道歉，「國旗全部濕透，我的胳膊也僵了，擺臂的時候甩出去了，很抱歉了。」

《中新網》報導，主辦單位智美體育集團負責人表示，披著國旗去過終點線是一個慣例，是對中國選手的一種禮遇、一種尊重，中國選手披著國旗來過終點線，這個場面是非常震撼的，披國旗衝過終點線也表達了運動員對國家培養的一種感謝。

這名負責人強調，比賽對給選手遞國旗有明確的規定，運動員是自願去選擇披國旗的，而不是被強迫，對於這次的事件，他認為熱心民眾沒有適時給予國旗，在選手衝刺分秒必爭的時候確實應該酌斟酌考慮。他還說，這次比賽整體來說，還是非常成功，遞國旗屬於「無心之過」，而遞國旗這項「慣例」，將不會改變。

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