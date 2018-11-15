韓名校國際交流台港藏獨立攤位 強國玻璃心又碎了...

高麗大學每年都會舉辦國際文化節，讓來自各國的留學生，宣傳自身的特色和文化，台灣在文化節中也有自己的攤位，同時飄揚著我國國旗。（圖擷自微博）

2018-11-15 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓高麗大學昨（14日）舉辦的國際文化交流活動，台灣、香港、西藏都有各自的攤位與國旗，宣傳其特色和文化，沒想到竟讓中國留學生玻璃心炸裂，發文痛批侵犯國家主權，要求校方給解釋。

擁有逾百年歷史的高麗大學，是韓國歷史最悠久的大學之一，作為一所知名的國際名校，每年11月15日高麗大都會舉辦國際文化節，讓來自各國的留學生，宣傳自身的特色和文化，台灣在文化節中也有自己的攤位，同時飄揚著我國國旗，另外香港也有自己的攤位，而西藏則與印度同攤，同時攤販上也出現西藏的「雪山獅子旗」。

中國留學生看到後為之跳腳，高麗大學關於此活動的頁面提到，「14日，來自23個國家和地區的外國學生進行了文化交流」，更讓中國留學生心態炸裂，紛紛發文批：「高麗大學國際交流處是不是想搞事情」、「這種行為會誤導外國人，影響惡劣」等語，聲稱此舉危害到國家主權、要求高麗大學正面解釋，同時也一狀告到中國駐韓大使館。

連中國官媒《環球時報》也致電質問高麗大，校方對此回應：「國際學生文化節是以地區為單位進行展覽的，而不是以國家或者政治實體為單位」，對於中國留學生為之氣結的印藏同攤，校方也打臉，考量到來自印度和西藏的學生數量太少，不足以單獨成立一個展位，基於同樣的理由，德國和奧地利、英國和愛爾蘭也是共享一個展位。

高麗大學強調，香港、台灣留學生較多，所以有單獨的展位，「美國和夏威夷也是分開展示的」，而且台港中在之前的活動也都有獨立攤位，《環時》特地去校園訪問韓國學生，問他們是否覺得有問題，也被韓國學生潑冷水：「沒覺得有什麼不妥。」