台日軟體業者簽署備忘錄 合作進軍第三國市場

中華民國資訊軟體協會理事長邱月香（右3）與USE代表吉宏京子（右2）、經濟部工業局主秘陳佩利見證下，4組台日軟體業者8日完成合作備忘錄簽署。（記者林翠儀攝）

2018-11-08 23:19

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台日4組軟體業者8日在東京簽署合作備忘錄（MOU），為雙方共同合作進軍第三國市場做準備。主動找上台灣業者合作的日本最大搜尋引擎公司「MARS FLAG」市佔達6成，該公司董事武井雄二郎表示，在與「哈瑪星科技」洽談合作過程多次造訪高雄，愛上了台灣美食，他還誇獎高雄漂亮又乾淨，忍不住就在街上慢跑。

MARS FLAG是創立於1998年的搜尋引擎公司，包括SONY、樂天等大企業及內閣府等日本政府省廳的網站內搜尋引擎都是該公司架設，武井表示，5年前該公司開始進軍新加坡等海外市場，這是首次與國外企業跨業結盟，第一個選的就是親和性最高的台灣。

武井表示，台灣也是網路世界，思考的方式也相同，唯一的差別就是語言，非常好溝通，他還說去過台北和高雄，一到台灣就愛上在地美食，在高雄慢跑覺得高雄又美又乾淨。MARS FLAG公司目前錄用兩名台籍員工，其中一位去年12月上任的邱靖雯，邱靖雯表示，她到任之後積極尋找可以合作的台灣企業，今年4月試著與哈瑪星科技接觸，沒想到雙方一拍即合。

哈瑪星科技是台灣知名的電腦軟體服務公司，尤其在幫政府單位架設網站成績斐然，哈瑪星副總經理韓怡真表示，網站和搜尋引擎就像唇齒一樣密不可分，她覺得和MARS FLAG將會是最佳拍檔，未來開拓亞洲第三國市場才是他們的最大目標，韓怡真也透露，明年起將會開始拜訪海外客戶。

除了軟體合作，多次受邀到台灣演講和授課的日本動漫大師小幡公春，也以他辦創的動漫舉院「amps」與台灣的赫綵設計學院結盟，未來將在培養動漫領域的人才進行合作。

小幡曾參與「名偵探柯南」、「美少女戰士」、「火影忍者」等知名動漫的原畫繪製，2010年設立amps學院。小幡表示，台灣較流行美式的3D動畫，不過還是有很多人喜歡日式手繪動畫並且希望學習，他三度受邀到台灣講課，發現學生都很熱心而且一教就會，希望透過這次結盟可以有更長遠的交流。

小幡也表示，amps學院從很小的規模逐漸擴大，現在已招收了300名學生，至今為止海外學生僅限短期留學，但已向日本政府申請，預定3年後開放長期留學。

小幡還表示，日本的糧食能源自給率只有40%，但漫畫的自給率高達100%，他希望能透過動漫帶給全世界元氣和療癒，讓動漫成為日本足以自豪的一種文化。

這次簽約儀式是由中華民國資訊軟體協會（軟協）主辦，4組台日業者包括哈瑪星科技與MARS FLAG、凌羣電腦與Arise Innovation、巨鷗科技與Codetakt，以及赫綵設計學院與日本amps動漫學院。駐日代表處經濟組副組長蔡偉淦詞時表示，台日資訊產業在技術與管理制度上有高度共通性及互補性，盼雙方日後能前往第三國市場推展類似的合作，發揮一加一大於二的效益。

軟協在經濟部工業局支持下於2006年起帶領台灣業者到日本拓展商機，至今已與12個日本的資訊業公協會建立深厚關係，近來台灣和中國都很積極希望與日本推展合作以進軍第三國市場，台日競爭態勢逐漸白熱化，不過軟協理事長邱月香對於軟體業的台日合作充滿信心，她表示，台灣比中國有信用更具競爭力，她還說不只第三國市場，她已經走遍全球80幾個市場了。