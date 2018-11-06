協助朴槿惠政府監視世越號家屬 南韓少將等4人遭起訴

南韓世越號沉沒事件，前總統朴槿惠被質疑救災不力之外，還有4名協助朴槿惠政府非法監視罹難者家屬的軍中高層遭到起訴。（法新社）

2018-11-06 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2014年4月發生震驚全球的世越號沉沒事件，共造成304人罹難，其中大多數都是參加畢業旅行的高中學生。韓國前總統朴槿惠因閨密干政與貪汙案下台入獄後，新政府發現她在世越號出事當天行蹤成謎，似乎沒下令全力救援而展開調查，如今更起訴4名協助朴槿惠政權非法監視罹難者家屬的軍中高層。

據《韓聯社》報導，韓國特殊軍事調查小組針對此案展開數個月的偵查，今（6日）宣布起訴並拘留當時負責發布監視命令的1名少將、1名准將、1名上校，另外還有1名上校遭到起訴但未被拘留，他們當時都隸屬於目前已解散的國軍機務司令部（DSC）。

南韓檢調表示，世越號發生後，罹難者家屬屢次批評政府救災不力，使得朴槿惠政府的聲勢持續惡化，DSC為此成立了一個特別部隊，希望改變局勢並恢復朴槿惠的支持率。

調查人員懷疑，來自特別部隊的人員，有部分甚至偽裝成死者親屬以便貼身監視，進而收集有關家屬的情報，甚至和總統助理報告整個監視計劃。

檢調指出，在這種情況下，DSC以有組織的方式非法監視平民，並啟用了竊聽設備。另外，DSC還建立一個獨立團隊，用來協助逮捕世越號船運公司前任CEO俞炳彥的行動，此案目前有1名准將遭到起訴。

同時，調查人員也試圖釐清去年民眾上街舉行燭光晚會倒朴時，DSC是否策劃實施戒嚴令，以消弭反朴槿惠政府的抗議活動。