放話再爆范冰冰驚天內幕！崔永元嗆：我還沒亮出來

2018-11-05 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名媒體人崔永元因踢爆影星范冰冰「陰陽合同」鉅額逃漏稅內幕而聲名大噪，日前他在中國傳媒大學開起麵館，也讓不少民眾前往「朝聖」。崔永元昨日又在微博爆料，自己手裡還有一份關於范冰冰的合同，數額比先前的爆料還巨大，「我還沒亮出來」，再度引起中國網友熱議。

綜合外媒報導，崔永元團隊經營的「崔永元真麵」麵館，10月上旬在北京的中國傳媒大學北苑餐廳開張，由於崔永元原本就有高知名度，再加上踢爆范冰冰陰陽合同內幕的效應，麵館開幕後吸引大批民眾及崔粉前往朝聖，逼得校方發出公告，稱必須持有學生卡才能前往消費。不少民眾表示，專程前往吃麵是為了支持崔永元「敢說真話，針砭時弊」。

崔永元近日在新浪微博擁有166萬粉絲的小號「小崔讀書匯」再度爆料，關於范冰冰的陰陽合同內幕，「還有一份數額巨大的合同我還沒亮出來」，崔永元嗆聲，若范冰冰的「網路水軍」持續為范冰冰在網路上洗白，他就會公布這份合同，崔永元說：「別蒼蠅一樣圍著亂轉，再轉合同就轉岀來了，我最煩的就是水軍」。

崔永元的又一次爆料，也引起成千上萬的中國網友留言討論，有中國網友表示，「范冰冰又失眠了」，也有網友說「入獄是她的歸宿」，不少人的留言都相當支持崔永元再度爆料。