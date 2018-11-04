慘遭劉強東性侵後 中國女大生還遭北京施壓...

劉強東（右）與太太「奶茶妹」。（圖擷自Instagram）

2018-11-04 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國京東集團創辦人劉強東，8月涉嫌在美國性侵中國女大學生，週六女學生向警方透露細節，強調被劉強東強姦。有知情人士指出，中國外交部已「介入」此案，女大生的家人遭施壓，北京當局可能會把這名女大生逼回中國。

美媒《星壇報》報導指出，女大學生向警方表示，當晚劉強東喝了酒，沒想到在住處被強行脫掉內衣，還被推倒在床上，她不斷懇求不要這樣，「我想推開他，但是他太重了，然後...他就...」在女性友人的勸說下，女學生決定到醫院做性侵檢查並報案。

綜合中媒報導，有消息人士透露，該學生是來自中國武漢的龔姓女子，在美國明尼蘇達大學留學，目前中國外交部已經介入，讓案情變得更複雜。

該人士表示，被害女大生的父母被施壓，她本人極可能也被「組織」約談，中國政府會把女學生逼回中國。中媒指出，官方做法非同尋常，讓案件極度複雜，不清楚劉強東能否逍遙法外。

目前美國明尼亞波利斯（Minneapolis）的檢察官尚未有起訴決定。根據美國警方5頁報告顯示，警方是以「609.342」的罪名逮捕劉強東，據明尼蘇達州的法律，此罪名是性犯罪五級中的一級重罪（Criminal Sexual Conduct in the First Degree）。