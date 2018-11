慘遭劉強東性侵後 中國女大生還遭北京施壓...

劉強東(右)與太太「奶茶妹」。(圖擷自Instagram)

2018-11-04 08:11

〔即時新聞/綜合報導〕中國京東集團創辦人劉強東,8月涉嫌在美國性侵中國女大學生,週六女學生向警方透露細節,強調被劉強東強姦。有知情人士指出,中國外交部已「介入」此案,女大生的家人遭施壓,北京當局可能會把這名女大生逼回中國。

美媒《星壇報》報導指出,女大學生向警方表示,當晚劉強東喝了酒,沒想到在住處被強行脫掉內衣,還被推倒在床上,她不斷懇求不要這樣,「我想推開他,但是他太重了,然後...他就...」在女性友人的勸說下,女學生決定到醫院做性侵檢查並報案。

綜合中媒報導,有消息人士透露,該學生是來自中國武漢的龔姓女子,在美國明尼蘇達大學留學,目前中國外交部已經介入,讓案情變得更複雜。

該人士表示,被害女大生的父母被施壓,她本人極可能也被「組織」約談,中國政府會把女學生逼回中國。中媒指出,官方做法非同尋常,讓案件極度複雜,不清楚劉強東能否逍遙法外。

目前美國明尼亞波利斯(Minneapolis)的檢察官尚未有起訴決定。根據美國警方5頁報告顯示,警方是以「609.342」的罪名逮捕劉強東,據明尼蘇達州的法律,此罪名是性犯罪五級中的一級重罪(Criminal Sexual Conduct in the First Degree)。