中國內蒙古高層接連遭清洗 公安廳副廳長自殺身亡

內蒙古自治區公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、呼和浩特市公安局局長李志斌，11月1日自殺身亡。（圖擷取自微博）

2018-11-02 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕內蒙古自治區公安廳副廳長、呼和浩特市副市長、呼和浩特市公安局局長李志斌，11月1日自殺身亡，消息由中國官媒《新華社》報導，但中國政府並沒有透露詳細自殺原因，以及以何種方式自殺，而先前內蒙古公安高層接連出事，讓李志斌之死疑雲壟罩。

綜合媒體報導，李志斌11月1日自殺身亡，終年51歲。在此之前，連日來內蒙古政法系統高層接連遭清洗，內蒙古自治區公安廳副廳長孟建偉、呼和浩特市公安局副局長杜寶君、內蒙古人大常委會原副主任邢雲、烏蘭察布市集寧區公安局副政委劉慧東、治安行動大隊副大隊長于芸濤等人，因涉嫌嚴重違紀違法接連被調查。

報導提到，自殺的李志斌2015年任赤峰市副市長、市公安局黨委書記、局長期間，曾經審理趙黎平涉嫌故意殺人案件，趙黎平為內蒙古自治區公安廳前廳長，孟建偉和杜寶君都是他的部下，李志斌之後升任內蒙古公安廳副廳長，呼和浩特市公安局黨委書記、局長。

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