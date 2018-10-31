繼美、匈後 奧地利也拒簽聯合國全球移民協定

奧地利總理庫爾茨31日發聲明指出，拒絕簽署聯合國全球移民協定。（路透）

2018-10-31 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國、匈牙利相繼退出之後，奧地利今（31）日發表聲明，拒絕簽署聯合國預計在12月通過的「全球移民協定」（Global Compact for Migration）。

綜合外媒報導，隸屬奧地利中間偏右派「人民黨」（OeVP）的奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）表示，儘管「全球移民協定」不具法律拘束力，但在經過各個觀點的考量後，為了捍衛國家主權，仍決定奧地利不參加12月10日至11日在摩洛哥馬拉喀什舉行的簽署儀式。

報導指出，全球移民已達2億5000萬人，占全球人口3％，其中高達6800萬人是因逃避戰火而遠離母國的難民，近年來歐洲就備受來自中東與非洲難民問題困擾；該協定列出23個針對開放合法移民和改善人口流動管理的目標，經過2年半協商，聯合國7月時達成最終版條文的共識，以因應全球移民越來越多的問題。

據了解，美國早在2017年以「不符合美國移民和難民政策」為由，宣布退出協定締結進程，緊接著匈牙利也以「違背匈牙利的常識和利益」為由，在今年7月退出這項協定，外傳波蘭也在考慮是否拒簽。