北韓遭切割？安習會後態度大變 習近平：繼續經濟制裁

習近平承諾將促進解決北韓綁架問題與日本、北韓之間的對話，並繼續聯合國安理會對北韓的經濟制裁。（歐新社）

2018-10-28 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三與中國領導人習近平26日進行會談，安倍要求中方共同合作解決北韓綁架問題，而習近平於昨（27）日回應，承諾會促進問題解決與日本、北韓之間的對話。除此之外，習近平也表示將繼續聯合國安理會對北韓的經濟制裁。

據《產經新聞》報導，數個政府高官消息指出，中國9月份於聯合國安理會曾要求放緩對北韓的經濟制裁，然而習近平這次態度180度大轉彎，外界認為對北韓擁有強大影響力的中國將開始解決北韓的綁架問題。而中國國務院總理李克強26日與安倍會面時，對此議題也表現相當積極的態度。

報導指出，中國對北韓綁架問題表示合作態度，是因為美中貿易戰造成的經濟打擊掀起波瀾，若能用北韓問題激起日本與美國嫌隙將是上策。不過，安倍也直接對中方挑明，日本對於中國在東海與南海的軍事擴張感到憂心，對此，習近平與李克強均對兩國於東海的「日中海空聯絡機制」表現積極，而南海地區雙方則沒有共識。

除此之外，安倍於兩次會面中，也要求中國能解除福島農產品的進口限制。對此，李克強表示將依據科學性評估來作積極考量，而習近平則為對此說明，但據政府高官表示，日方有感受到正面回應。