有機會登陸台灣！「玉兔」再轉強颱 模擬路徑曝光

2018-10-26 21:17

〔即時新聞/綜合報導〕2018年第26號颱風「玉兔」今(26)日凌晨2時減弱為中颱,又於下午2時轉為強颱,全球預報模擬路徑均顯示它將於橫掃菲律賓北部後侵襲台灣,有機會登陸高屏地區;美國氣象專家研判它首次登上陸地的時間點應該是在本月30日。

美國佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)統整出全球預報路徑模擬圖,從他的網站可看到,「玉兔」颱風恐繼續向西移動,並登陸菲律賓陸地再開始轉東北方前進,接下來的動向可能朝中國東南沿海移動,也有機會與台灣東部沿岸擦邊,但有約3條預測路徑顯示玉兔可能會登陸南台灣。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(26)日在推特表明,玉兔颱風目前還在海上向西移動,在週末過完前不會對任何陸地產生威脅,但歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)、加拿大氣象中心(CMC)、美國全球預報系統(GFS)均指出,它將於下週二(30日)登陸菲律賓北部。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)預測,台灣本島全境將於30日進入「玉兔」颱風外圍環流內,並於31日開始受到7級風影響,美軍繼續對它發布參考警告。

中央氣象局資料顯示,玉兔颱風今下午2點中心絕對位置於北緯17度、東經139度,往西北西方保持時速27公里移動,瞬間最大風速達226.8km/h較昨(25)日減弱,但7級風半徑相較於昨日的250公里成長到280公里,10級風半徑則維持100公里。

傑森.尼科爾斯推特全文

Typhoon #Yutu still tracking W across the Philippine Sea; no threat to land through weekend. GFS and CMC trending to ECMWF with trough failing to turn Yutu as a result storm could impact #Luzon in the northern #Philippines on Tuesday, local time. pic.twitter.com/cNgT0lEdLf