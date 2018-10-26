有機會登陸台灣！「玉兔」再轉強颱 模擬路徑曝光

玉兔颱風今日凌晨降為中颱，再於今日下午轉為強颱。（美聯社）

2018-10-26 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕2018年第26號颱風「玉兔」今（26）日凌晨2時減弱為中颱，又於下午2時轉為強颱，全球預報模擬路徑均顯示它將於橫掃菲律賓北部後侵襲台灣，有機會登陸高屏地區；美國氣象專家研判它首次登上陸地的時間點應該是在本月30日。

美國佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）統整出全球預報路徑模擬圖，從他的網站可看到，「玉兔」颱風恐繼續向西移動，並登陸菲律賓陸地再開始轉東北方前進，接下來的動向可能朝中國東南沿海移動，也有機會與台灣東部沿岸擦邊，但有約3條預測路徑顯示玉兔可能會登陸南台灣。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（26）日在推特表明，玉兔颱風目前還在海上向西移動，在週末過完前不會對任何陸地產生威脅，但歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、加拿大氣象中心（CMC）、美國全球預報系統（GFS）均指出，它將於下週二（30日）登陸菲律賓北部。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預測，台灣本島全境將於30日進入「玉兔」颱風外圍環流內，並於31日開始受到7級風影響，美軍繼續對它發布參考警告。

中央氣象局資料顯示，玉兔颱風今下午2點中心絕對位置於北緯17度、東經139度，往西北西方保持時速27公里移動，瞬間最大風速達226.8km/h較昨（25）日減弱，但7級風半徑相較於昨日的250公里成長到280公里，10級風半徑則維持100公里。

傑森．尼科爾斯推特全文