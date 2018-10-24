花1千萬買391只咖啡杯 美空軍：容易壞只好不斷買

美國空軍的頻繁砸錢購買可加熱咖啡杯，原因竟是塑膠把手容易壞。（圖擷自美國空軍時報Air Force Times）

2018-10-24 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍從2016年起，頻繁購入1款能在飛行中加熱液體的咖啡杯，共391個，總金額高達美金32萬6785美元（約新台幣1000萬元），共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）對這項「魯莽支出」感到相當憤怒。空軍部長威爾森（Heather Wilson）表示，因容易壞掉才不斷添購，未來會想辦法，用維修代替購買。

綜合外媒報導，美國空軍自2016年起共買入391個，總價1000萬元，平均每個成本就要836美元（約台幣2萬5000元），這款咖啡杯單價從693美元（約新台幣2萬1000元）漲到1280美元（約新台幣3萬9000元）；這款咖啡杯內有加熱零件，連上飛機電源後，可以加熱咖啡、湯等液體，適合在長途飛行中使用。

塑膠把手容易壞 沒零件可換就買新的

格拉斯利曾問，為何加州的空軍基地3年內就花了美金5萬6000元（約新台幣170萬元）買新的金屬杯，還時常壞？當時的空軍發言人表示，這種杯子的塑膠把手容易斷裂，沒有零件可替換，只能買新的。

格拉斯利相當不滿美國空軍的浪費行為，認為空軍可以尋找更便宜的咖啡杯作為替代品，更有效運用納稅人金錢；他於日前再次寫信質問威爾森，提到「花費大量經費在咖啡杯上是不合理、魯莽的消費行為，讓我對空軍落實精簡開支毫無信心。」

威爾森向格拉斯利坦承，使用3D列印技術製造咖啡杯把手，就能解決問題，成本僅需50美分（約新台幣15元）；威爾森也說，空軍在咖啡杯上的花費不夠負責任，不過仍須由聯邦航空管理局決定，是否適合飛航使用。