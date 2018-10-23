英國醋夫殺分居妻藏屍 自行報警還組搜救隊找「失蹤的她」

2018-10-23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾士有位35歲男子，日前到分居妻子的家中探訪兒女時，在妻子手機中發現有陌生男子的訊息，一氣之下竟將妻子殺害，並藏屍在附近一處偏僻的農莊，事後他為了掩飾殺妻的事實，還裝出傷心欲絕的模樣組織搜救隊對當時據稱「失蹤」的妻子進行搜索，不過當地警方在4天後就找到了妻子的屍體，並循線將這名狠心的丈夫逮捕。

綜合媒體報導，事發在英國威爾士的奈頓（Knighton），這名35歲的男子克里斯多福‧凱羅（Christopher Llewellyn Kerrell）與28歲的妻子荷莉（Hollie Kerrell）已結婚5年，2人之間育有3名子女，但先前因克里斯多福懷疑荷莉外遇而分居；今年4月22日，克里斯多福造訪荷莉家探望孩子，不過其間在妻子手機中發現陌生男子的訊息，一氣之下竟將荷莉殺害，犯後他先將自己的3名子女帶到自己的父母家安置，隨後返回荷莉家將荷莉的屍體載到距離案發現場約9英里（約14公里）外的一處偏僻農莊藏屍。

事後克里斯多福為了掩人耳目，一度裝做傷心欲絕的樣子，先是自行報警稱荷莉失蹤，並透過社群平台請求親友協尋；但隨著警方在4天後就找到荷莉的遺體，進一步調查後發現他們2人早就已經分居，並認為克里斯多福涉有重嫌，隨後在4月26日將他逮捕調查。

克里斯多福被捕後始終不肯認罪，直到10月22日他出庭審理時才坦承犯行，而克里斯多福一直懷疑妻子對他不忠，自己也在後車廂放置一支球棒，以防撞見可能的「小王」時可以教訓他；目前克里斯多福將面臨無期徒刑，預計在下週開庭時法官會作出判決；有位住在附近的鄰居回想當時狀況表示，當克里斯多福問他們有沒有看到荷莉，他們只覺得「荷莉終於找到可以獨處的空間」，沒想到她當時早就遇害了。