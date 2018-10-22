破壞重水廠瓦解納粹核武夢 挪威英雄逝世享壽99歲

領導特種部隊，破壞挪威重水廠，阻納粹發展核武的挪威英雄隆恩伯格，在當地時間週日逝世，享耆壽99歲。（路透）

2018-10-22 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕領導特種部隊，破壞挪威重水廠，防止納粹德國發展核能項目的挪威英雄隆恩伯格（Joachim Rønneberg），在當地時間週日逝世，享耆壽99歲。

據《路透》報導，隆恩伯格1919年出生於挪威，1940年納粹德國攻佔挪威後，他逃往英國，在英國接受特種作戰執行部隊（SOE）的訓練，為了防止納粹在核武發展上搶得先機，盟軍針對德軍在挪威的重水工廠進行一系列破壞行動，1943年他率領特種部隊潛入，炸毀了德國重水生產設施，挫敗納粹核武夢。

戰後，隆恩伯格成為一名電台記者，但很少談及他的戰時成就，他曾在90年代發表幾次演說，警告極權主義的破壞性力量；挪威官員週日宣布這名戰爭英雄已離世，享耆壽99歲，挪威首相瑟爾貝克（Erna Solberg）緬懷說：「他是我們偉大的英雄之一。」

二戰爆發不久，納粹德國便展開了核彈研究計劃，其中落在挪威荒野200公尺高懸崖的一處工廠，是重水生產基地，這是製造原子彈的關鍵原料，為了阻止納粹核武發展，英國制定「Gunnerside」計畫，由23歲的隆恩伯格率領由挪威流亡人士所組成的特種部隊，空降回國，攀爬懸崖潛入工廠。

隆恩伯格抵達工廠內部的電纜井，將炸彈投入，他為了確保能順利炸毀工廠設施，他冒著可能來不及脫身的風險，將炸彈引爆時間由幾分鐘縮短到幾秒鐘，引爆後工廠內的超過500公斤的重水傾瀉而下，納粹核武計畫付諸流水，隆恩伯格小組成功躲過3000多名德軍的追捕，逃往瑞典，成功返回英國。

「Gunnerside」被SOE評為二戰中進行破壞任務的最成功行動，連德軍指揮官事後視察工廠破壞程度時，忍不住讚揚「這是在這場戰爭中我見過的最輝煌的突襲。」