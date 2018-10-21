75萬人怒吼！英國反脫歐遊行 民眾：對政府毫無信心

英國反脫歐的民眾昨（20）日上街進行反脫歐遊行，人潮擠爆倫敦中心區的國會大廈西敏宮。（法新社）

2018-10-21 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國反脫歐的民眾昨（20）日上街進行反脫歐遊行，人潮擠爆倫敦中心區的國會大廈西敏宮，抗議群眾揮舞歐盟旗幟，高舉「脫歐一派胡言」等標語，要求針對英國脫歐最終協議舉行另一場公投。主辦單位表示，此場遊行人數達75萬人。

據《法新社》報導，警方並未估算此次抗議的人數，而據主辦單位「人民投票大遊行」表示，此場抗議聚集了75萬人，是自2003年反伊拉克戰爭示威抗議以來，英國境內最大規模的抗議遊行。而主辦人麥葛羅利（James McGrory）表示，由於這項決定將會衝擊好幾個世代的生活，選民理應擁有機會去改變心意。「民眾認為脫歐協商一團糟，他們對政府兌現承諾毫無信心，部分原因是根本無法兌現。」

不過，在西敏宮附近旁的廣場也有民眾趁亂胡鬧，有現場志工還莫名地朝人群中灑豆子，就讀利物浦大學的大學生露西（Lucy Dogget）認為，整場遊行變了調，根本就像是開派對，不過露西也感嘆地說：「這可能是這個國家希望消逝前的最後一個（派對）」

對此，倫敦市長薩迪克．汗（Sadiq Khan）則表示：「這是民主歷史性的一刻，集結了這個國家所有角落、社會上所有領域的人」