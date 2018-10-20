學餐混入袋鼠肉提高營養 家長不爽逼學校道歉：不會有下次

美國內布拉斯加州（Nebraska）有所學校，日前校內食堂主廚在午餐餐點中，供應袋鼠肉（圖），遭致家長投訴，使得校方不得不出面道歉，且承諾不會再有下次。（翻攝自維基百科）

2018-10-20 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州（Nebraska）有所學校，日前校內食堂主廚在午餐餐點中，供應「異國肉品」袋鼠肉，遭致家長投訴，使得校方不得不出面道歉，且承諾不會再有下次。

綜合外媒報導，該州學齡涵蓋小學至高中的完全體系學校波特迪克斯學校（Potter-Dix Schools），其負責人威廉斯（Mike Williams）17日接獲家長投訴，表示10日的午餐中添加袋鼠肉，害他的小孩吃完後就生病。

威廉斯回應，食堂主廚弗雷（Kevin Frei）考量到學生健康，因此在牛肉料理中混加營養價值高的精瘦袋鼠肉；儘管這類「異國肉品」並非不健康，且其經銷商須經聯邦政府認可，但卻不是我們日常飲食，所以要為此事道歉，並發誓未來不再供應。

澳洲袋鼠產業協會（Kangaroo Industries Association of Australia）指出，袋鼠肉脂肪含量僅2％，富含鐵質與蛋白質；且報導透露，袋鼠肉出口量每年約以10％的速度增長，光是去年就有4萬噸出口。