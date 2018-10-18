強國夢愈來愈遙遠？ 外媒：「頂回」中國成全球趨勢

中國國家主席習近平以「中國夢」、「強國夢」為號召，然而外媒分析，「頂回」中國成為全球趨勢。（路透資料照）

2018-10-18 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平以「中國夢」、「強國夢」為號召，凝聚中國人向心力，並對外擴張。然而外媒分析，全球多個國家對於中國帶掠奪性的國家資本主義多有防範，「頂回」中國甚至成為全球趨勢。

《美國之音》報導，面對中國反映最激烈的應當是美國，川普政府推出「全政府對華戰略」，並試圖與其他國家建立統一戰線，例如美、英、澳、加、紐的情報機構組成五眼聯盟，並與德日合作，交換中國在全球擴張的情報，經濟上，美國使用「毒丸」條款孤立中國，並擴大對外援助。

報導指出，歐洲方面，德、法、英三大經濟體以可能危及國家秩序與安全為由，限制中國投資，小布希時期的美國國安會亞洲事務主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，歐、日對中國的擔憂與美國類似，主要著眼於知識產權與市場不公。

報導引述美國國際戰略諮詢與商業發展公司克倫普頓集團（Crumpton Group）政治分析專家布蘭切特（Jude Blanchette）的說法，「頂回」中國成為全球趨勢，他分析，在世界各國尤其在歐洲，都在討論如何制定法令監管外國投資，很多發達國家擔憂中國的掠奪性國家資本主義。

至於中國為何被抵制，韋德寧則認為，這與中國走出世界沒有經驗有關，以至於在某些情況下中國做得太過，且有可能犯錯，他認為各國可以讓中國了解，他們不希望中國在他們的國家做些什麼。