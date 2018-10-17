上海機場啟用全自助「刷臉」通關 專家憂加大監控百姓力道

中國上海虹橋機場1號航廈，15日啟用全自動通關系統。圖僅示意，與本文無關。（美聯社）

2018-10-17 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海虹橋機場T1航廈，15日啟用全自動通關系統，透過掃描身份證或手機登機證的二維條碼，加上人臉辨識等，自助完成搭機手續。不過，非營利組織「人權觀察」的資深中國研究員王松蓮（Maya Wang）憂心，「當局正用生物識別與人工智慧技術，記錄及追蹤老百姓，以達社會控制的目的」。

綜合媒體報導，上海虹橋機場1號航廈B棟15日啟用搭機全自助服務，包括搭機報到登記、行李托運、安檢驗證等，只要會操作機器，就能完成手續，無須與機場作業人員接觸。

報導引述上海機場集團發布的消息，宣稱「旅客掃描身分證或手機登機證二維條碼，結合人臉識別等程序，便可自助完成從到達機場至登機的全程」，並指整個安檢過程「大約12秒內」可以完成。

報導提到，因目前處於啟用初期，機場與航空公司方面仍會安排數名員工協助，文中宣稱首日運行已有近9成者體驗服務，並指不少旅客認為有效率。

報導提及，此一便利性卻讓王松蓮頗為擔心，「當局正用生物識別與人工智慧技術，記錄及追蹤老百姓，以達社會控制的目的。我們非常關心中國境內，人臉辨識技術整合與使用不斷增加的現象，因為這會將越來越多的數據點，提供給當局去追蹤人民」。

報導指出，中國許多機場雖已使用「刷臉」功能協助加快安檢速度，但上海虹橋機場引進的新系統卻被視為是該國內第一個全自動化系統，北京與河南省南陽市似已打算著手跟進。