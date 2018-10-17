小孩隨地大便遭清潔工勸阻 強國父母怒：屎抹你嘴裡

中國河南汝州一對年輕夫婦11日帶著帶著兒子到煤山公園遊玩時，任由兒子在路上排便，一名姚姓女清潔工試圖提醒這對父母，豈料對方不僅沒有羞愧心，反而侮辱毒打。（圖擷取自微博）

2018-10-17 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南汝州一對年輕夫婦11日帶著帶著兒子到煤山公園遊玩時，任由兒子在路上排便，一名姚姓女清潔工試圖提醒這對父母，豈料對方不僅沒有羞愧心，反而侮辱毒打姚女，甚至叫囂「妳再说，屎抹妳嘴裡」。

綜合媒體報導，11日下午4時左右，66歲的清潔工姚香發現有小孩在路邊大便，就上前進行制止，姚女當時只是想要提醒小孩的父母，不料對方毫無羞恥心，對她怒斥：「你是個掃地的，說什麽說，有本事把俺孩兒的屎堵住」、「妳再说，屎抹妳嘴裡」。當時姚女不甘心回了一句：「你們很奇怪，上來就罵人」，結果就遭到這對夫妻毒打，男的痛打她，女的對她吐口水，連拍攝影片的路人，也遭到該妻子推撞及辱罵。

姚香後來被送往汝州市骨科醫院急診室醫治，她躺在病床，滿臉的痛苦和悲傷。姚香說，她當時正在煤山公園北門附近清掃街面，路面才剛打掃乾淨，卻發現有小孩在路上大便，因為一旦被上司發現路上有大便，就會被罰錢，才會上前阻止。姚香又說，現場不遠處就有2座公廁，就算該對夫婦不願去廁所，也應該帶兒子到草叢或花圃內排泄，而非在路上解決。

警方表示，該對夫妻在警方的訓誡下，已經向姚女禮賠道歉並支付醫藥費。至於姚女傷勢，僅左手出現腫脹情形，沒有骨折，但姚女在事後感到頭部疼痛，所以需住院觀察。