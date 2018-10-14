種花3年3天全毀 中國網紅粉黛花田被亂踩亂坐...

大部分民眾無視花田周圍的圍欄或管理人的制止，直接踩進或躺進花田中進行拍攝，壓倒一大片又一大片原本站立挺直的粉黛草。（圖取自《都市快報》）

2018-10-14 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市濱江江邊公園種有大面積的粉黛亂子草（Muhly grass），日前成為熱門打卡景點，但拍照民眾無視圍欄直接進入花田或踩或坐，讓種了3年的粉黛草，僅3天時間全被毀了。

中國媒體報導，這片粉黛草在10月初盛開，有人把花海照片上傳到網路後，引來一波又一波人潮趕來拍照，大部分民眾無視花田周圍的圍欄或管理人的制止，直接踩進或躺進花田中進行拍攝，壓倒一大片又一大片原本站立挺直的粉黛草。

記者在現場詢問了不少民眾，是否知道不能跨越圍欄進入花田中拍照，大多數人都表示，「不好意思，拍一張就走」。也有少部分人假裝沒聽到，或者答覆了一句，「關你什麼事？」

負責照顧這片花田的鄭姓婦人說，這片粉黛草從澳洲進口，因為一壓就倒、極易長蟲，必須非常小心種植，她和老伴這幾年像「伺候孩子」一樣照顧這片花田，但種了3年的粉黛草，僅3天就被全毀了。

鄭婦哭著說，「我的『孩子』被人欺負，但我無能為力啊...」；她也痛斥，「你們拍照片的人，拍出來的照片很美，可是你們的行為卻很難看」。