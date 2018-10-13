郭文貴：德州大學基金將制裁1700家中國企業

郭文貴今日透過直播表示，德州大學基金經由一連串繁雜流程，已通過對中國企業實施制裁的決定。（截自Youtube）

2018-10-13 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕昨日，中國流亡富商郭文貴旗下公司遭中國法院判罰600億人民幣（約2680億台幣）、5名被告也遭判刑，引發媒體關注。今日郭文貴透過直播表示，中國曾私下向他表示願意和解，但被他回絕；還爆料下周開始，「美國德州大學投資管理公司」（University of Texas Investment Management Company，UTIMCO）將終止對1700家中國相關企業的投資，而郭直播時首次在胸前配戴美國特勤局徽章，似乎暗示自己被美國政府重點保護。

郭文貴旗下的北京政泉控股公司，12日被遼寧大連中級法院重罰600億人民幣、5名員工也被判刑。郭文貴今日透露，中國政府先前曾多次私下向他傳達訊息，表示願意和解，只要不公開揭露海航王健之死的事、不罵國家副主席王岐山等中國高官、不高調反共，願意償還所有資產、釋放家人及員工，並找德國、英國和中東某國，由該國領導人與美方溝通，出面擔保中國政府會兌現承諾。然而郭文貴表示：「當然被我拒絕了。」

郭文貴：德州大學基金將終止對1700家中國企業的投資

郭文貴爆料，他未來有六招對付中國政權，現在將使出第一招的第一式。郭透露，當地時間下周一開始，全美最大教育基金之一的「美國德州大學投資管理公司」會帶頭打擊被美國制裁的公司，並針對中國公司、金融機構、銀行實施制裁，提倡所有美國基金不再投資。郭透露，涉及中國企業達1700家、金融機構和銀行達150多家。

郭指出，該基金曾投資包含微信、京東、阿里巴巴等一系列中國科技公司，現在要全部將資金抽回，並形成法規。郭聲稱，包括美國的聯盟國在內，「全世界的基金都會跟隨不去投資中國和不投資中國金融機構」。根據UTIMCO官網今年4月的新聞稿，其基金目前管理資產達440億美金（約1.3兆台幣）。今年1月，該校也曾拒絕前香港特首董建華旗下基金會的捐款。

郭文貴：中國高官家族海外非法資產將被查封

郭文貴聲稱，接下來，中國將被清算過去在西方國家包含國債在內的所有負債，中國高官家族在海外的非法資產也將被全面查封，並依法追訴以假名、假護照到美國留學的高官私生子女。郭文貴表示，「我是世界上第一人將這個法規和制裁公布的」，並要大家注意近期港股、上海A股，以及港幣、人民幣兌美元的匯率。