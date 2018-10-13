中國當局封殺智庫 外媒：知識分子面臨全面整肅命運

2018-10-13 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國自由派智庫早前呼籲恢復國家主席任期制，因而觸怒北京當局，近期將遭全面封殺，有外媒評論，這代表中國自由派知識份子已面臨全面整肅命運。

外媒此前的報導指出，中國著名自由派智庫「北京天則經濟研究所」過往在經濟上主張市場化，政治上則抱持憲政民主立場，早前在網站上呼籲恢復國家主席任期制及平反六四，成為惹怒中共當局的最後一根稻草，從去年開始該所主要人員的微信與微博已無法使用，如今更有消息傳出，北京當局已決定全面封殺該智庫。

美國《自由亞洲電台》邀請中國改革雜誌社長李偉東及紐約城市大學政治學教授夏明，針對天則遭封殺一事進行討論。李偉東認為，習近平上台後的「七不講」（見註）便是底線，而天則智庫在過往的文章中屢次踩線，最終遭當局封殺的結果並不令人感到意外，但藉著這次事件，仍可看出中國「納粹化」的明顯跡象。

夏明支持李的說法，稱當今中共抹殺了獨立知識份子生存的公共空間，此一作法雖與已故中共領導人毛澤東很像，但他認為，習近平領導下的中國並非走毛澤東老路，而是捧著老祖宗的牌位，行右派集權的「納粹」之道，其權力核心正以習近平為標誌全面進行「元首化」，最終將黨的地位凌駕於國家之上，再使習近平取代黨，建構以習為核心的集權中心。

（註）七不講分別為：

1、普世價值不要講

2、新聞自由不要講

3、公民社會不要講

4、公民權利不要講

5、中國共產黨的歷史錯誤不要講

6、權貴資產階級不要講

7、司法獨立不要講