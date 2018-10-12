新疆再教育營畫面首曝光！ 外媒分析4秒影片找出位置

新疆再教育營內部畫面首曝光。（擷取自《美國之音》影片畫面）

2018-10-12 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆廣設「再教育營」，大量關押被當局認定思想有問題的少數民族人民，不過中國政府始終未承認這類機構存在。有外媒取得從新疆某一再教育營中偷拍的畫面，並依據背景資訊層層比對，最終找到此營區所在的確切位置。

美國媒體《美國之音》從總部設於德國慕尼黑的「世界維吾爾代表大會」組織取得前述影片，該組織發言人迪里夏提表示，這是世上唯一一個從再教育營中冒險拍得並外傳給自由世界的影片，並透露這段影片拍攝的營地位於新疆阿圖什。

影片長度雖僅約4秒，但已透露出必要的地貌、建築外型線索，《美國之音》進一步借助關心新疆事件者早前的研究，與新疆境內58處疑為「再教育營」的場所進行對比，最終認定影片中出現的營地應是位於北緯29.38度、東經75.59度的阿圖什職業技能教育培訓服務中心。

報導指出，這是一處典型的再教育營地，在2013年被設計為工業園區居民的宿舍，但在2017年被改建為再教育營，內部建築用鐵絲網包圍，原有的金屬圍欄也被超過1層樓高的水泥高牆取代，最終成為大批維吾爾族穆斯林被監禁並接受思想控制的場所。

相關影音（來源：美國之音）