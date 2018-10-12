英研究：挖鼻孔可能增加感染肺炎機率

2018-10-12 00:14

〔中央社〕孩子總愛把父母「別挖鼻孔」的勸告當耳邊風，對此氣憤的父母可能終於找到新的爭辯立足點：那可能讓你得肺炎。

肺炎若不加以治療可能致死，引發肺炎的肺炎雙球菌，通常因帶原者咳嗽或打噴嚏藉由空氣飛沫傳染。但英國科學家今天表示，他們首次證明肺炎雙球菌可以經由雙手和鼻腔傳播。

這項發表在「歐洲呼吸期刊」（European Respiratory Journal）上的實驗結果，由一組成年志願者將肺炎雙球菌塗在手中，並透過4種尷尬的選擇「濕嗅」、「乾嗅」、「濕挖鼻孔」和「乾挖鼻孔」，模仿人們觸摸鼻子或在鼻內翻找的日常行為。

利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）臨床研究員康諾爾（Victoria Connor）說：「這項研究顯示，手也可以傳播肺炎雙球菌，而像手機或兒童玩具的東西也會增加這種病菌的傳播。」

每年全球約有130萬名5歲以下嬰孩死於肺炎，康諾爾說，儘管測試是在成年人身上進行，但結果則是讓幼兒父母警惕。

她說：「讓孩子們停止挖、戳或揉鼻子可能不太實際。但對父母來說，確保良好的手部衛生並清潔玩具或表面，可望減少病菌傳播，降低肺炎雙球菌感染風險。」

研究人員表示，不論是接觸濕潤或乾燥的肺炎雙球菌樣本，受測者的鼻腔皆有可能感染病菌。但在「濕嗅」和「濕挖鼻孔」組的感染總量更高，這表示乾燥過程可能會殺死一些病菌。