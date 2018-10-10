習近平私藏25億「以貪反貪」? 港媒曝習家族在港資產

被國際社會不少人認為是以黑治國、以警治國、以貪反貪的習近平，今日被港媒披露其家族資產。（法新社）

2018-10-10 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國神秘富商肖建華上月傳出開審在即，加上鬧得沸沸揚揚的范冰冰逃稅案，涉及都是走資、逃稅，中共政權似有要殺雞儆猴之意，而中國國家主席習近平又是如何處理自己家族的財產?有香港媒體獨家披露，習近平家族擁有的物業市值約6.4億元港幣（約25.3億元台幣）

香港《蘋果日報》今日報導，習近平的親姊齊橋橋（從母姓）及外甥女張燕南，90年代已經幫家族投資香港物業，並多以公司名義入市隱藏身份，活躍年份在2007至2009年間。其中一棟如今市值逾3億元（約11.9億元台幣）的淺水灣獨立屋逍遙居，是張燕南於2009年購入，據聞習近平家族成員來港時，都會在這棟合計面積有5100平方英尺的別墅逗留。

報導指出，齊橋橋在習近平2013年出任國家主席後，隔年放售她早年買入、位於寶馬山的一棟豪宅。同一時間，習近平以反貪名義打虎，時任常委周永康因受賄1.297億元人民幣（約5.8億元台幣）下馬，而令計劃則以受賄7708萬元人民幣（約3.4億元台幣）入獄，這些金額被指控是「特大貪污案」。

BBC今年7月曾報導，中國國家主席習近平年薪僅2.2萬美元（約68萬元台幣），身為中國大陸最高級別公務員的習近平，是家族內的「窮親戚」。