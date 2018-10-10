南韓醫界重磅醜聞 上百名醫生涉嫌收受藥廠回扣

南韓醫界爆出大規模回扣案，製藥公司Kukje Pharma在推銷自家藥物時，竟賄賂醫師和診所，韓國警方已約談藥廠CEO和9名高層人士、106名醫生、11名醫院管理人員。南韓醫院示意圖。（歐新社）

2018-10-10 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓醫界爆出牽連甚廣的回扣案，中型製藥公司Kukje Pharma在推銷自家藥物時，為了讓對方同意使用，竟給予醫師和診所回扣。目前京畿道南部地方警察廳已約談藥廠CEO和9名高層人士、106名醫生、11名醫院管理人員，並逮捕1名尹姓醫生。

據《韓國生物醫學評論》報導，京畿道警方指出，Kukje Pharma從2013年1月至2017年7月，向384家醫院與診所的醫生或管理人員，支付了300萬韓元（約新台幣8.2萬元）至2億韓元（約新台幣548萬元）不等的報酬，以換取他們使用Kukje的藥物。

警方表示，總回扣金額達到了42億韓元（約新台幣1億1516萬元），Kukje透過特殊獎金和總部基金等預算，用來支付賄賂。每當醫生採用該藥廠的處方藥，銷售人員就會給醫師10％至20％藥品售價的現金。

如果醫生在藥廠對手或新療法的激烈爭奪中，開出Kukje的藥物，銷售人員甚至會向醫生支付100%至300％藥品售價的報酬。

南韓警方指出，接受非法回扣的醫生，會讓藥廠業務幫他們支付晚餐費用，或在喝酒後叫業務開車載他們回家。Kukje的銷售人員供稱，他們被迫為醫院的「老闆」跑腿，例如載孩子去上學等等。

韓國醫藥消息人士透露，除了Kukje之外，警方一直在調查另外幾家製藥公司，結果很快就會公佈，他十分擔心南韓醫藥市場會因非法回扣問題而陷入困境。