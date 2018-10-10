狂人縮了！怕得罪習近平 杜特蒂：不參加美國南海軍演

菲律賓總統杜特蒂向中國駐菲大使趙鑒華承諾，菲律賓不會參加美國11月的軍演。（資料圖 美聯社）

2018-10-10 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國《CNN》報導，美國海軍正籌備大規模軍演，軍艦可能通過南海與台灣海峽，讓台海問題再次躍上國際版面，這也讓中國官媒《環球時報》氣炸，直嗆中國會奉陪。而面對兩大國的正面衝突，加上中國領導人習近平也預計於11月訪菲，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）強調，菲律賓不會參加美國11月的軍演。

綜合外媒報導， 菲國總統府發言人羅奎（Harry Roque）昨（9）日表示，中國駐菲大使趙鑒華與杜特蒂會面，共同討論中國領導人習近平11月訪菲細節。羅奎透露杜特蒂向趙鑒華承諾不會參加軍演。「美國在習近平訪問菲律賓的同時舉行軍演，中國當然表達關切，而總統也已經說了，我們不會參加這次軍演」、「整體共識是，我們不希望任何事妨礙習主席造訪。」

報導指出，習近平計畫於11月中旬訪問菲律賓，預計將和杜特蒂簽署中菲共同開發南海資源的協議。

本報曾報導，針對美國南海軍演與行駛至台灣海峽傳聞，《環球時報》直接對美國開嗆：「華盛頓如果想這麼玩，中方唯有奉陪它，因為美國是逼到中國家門口來搞事。美國要摳國際法的字眼，我們也陪它摳，但僅憑常識就知道，它來者不善。」