紐約車禍釀20死 肇事禮車未通過安檢「根本不該上路」

紐約發生近10年來最大死亡車禍，釀20死。當局調查後發現肇事禮車上路前未通過安檢，司機也沒有取得合格的商業駕照。（法新社）

2018-10-09 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約斯科哈裡（Schoharie）當地時間6日下午發生近10年來最大車禍，一輛滿載賓客的婚禮禮車與另一輛汽車相撞，導致20人喪生。當局調查後發現，禮車司機並無合格的商業駕照、肇事禮車也沒有通過安檢。

綜合外媒報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，禮車駕駛並沒有合格的商業駕照，且禮車未依法進行車輛底盤、懸吊系統、煞車的安檢，「換句話說，這輛車根本就不能上路」。目前調查人員正調查禮車的「黑盒子」及失事路段的監視器畫面，法醫也將對禮車駕駛進行解剖，釐清有無酒駕可能。

這輛2001年福特Excursion休旅車加長的豪華禮車的部份座位有安全帶，然而現無法確認車上18人是否都有繫上安全帶。出租禮車的公司「Prestige Limousine」則全面暫停服務，並對自家車輛展開安全檢查。

肇事禮車6日下午在紐約以北約170英里一處十字路口，疑似因下坡未減速，衝進一間咖啡廳的停車場，超速撞上一輛沒有人的2015年款豐田Highlander休旅車，造成禮車內18人、2名無端被撞的路人喪命，為紐約近10年來最大車禍。