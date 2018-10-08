日本摔角無極限 列車行進間車廂內大打出手

這場「地方鐵路職業摔角」至今年邁入第4屆，是山形縣有志人士發起的活動。（圖擷取自Twitter）

2018-10-08 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本山形鐵道Flower長井線日前推出在車廂內進行摔角比賽的活動，讓民眾能在搭乘時近距離看到賽程中激烈的格鬥技巧，令人直呼「好熱血！」

據《朝日新聞》報導，這場「地方鐵路職業摔角」至今年邁入第4屆，是山形縣有志人士發起的活動，請來12名「Michinoku pro-wrestling」的職業摔角選手參賽，讓民眾在行進的車廂內，享受近距離觀看比賽的快感。

車廂內還特地設了假裝是失物招領的「鐵折凳」、「踏台」，通通被選手拿來當作武器揮舞，其中一人甚至在壓制對方時，趴到乘客腿上施力，臨場感令現場觀眾不斷拍手叫好。

不少乘客發出讚嘆，表示「離選手很近，體驗到非日常的感受」、「要在狹窄空間及技巧受限之下使出哪些格鬥技，是最吸引人的地方」。參賽選手「The Great Sasuke」也開心回應民眾熱情，認為「能近距離看到觀眾的笑容，覺得很開心。」

日本山形鐵道Flower長井線日前推出在車廂內進行摔角比賽的活動。（圖擷取自Twitter）

摔角選手在車廂內大打出手。（圖擷取自Twitter）

摔角選手的道具及表情都相當到位。（圖擷取自Twitter）