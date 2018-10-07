外界認應撤銷諾貝爾和平獎 翁山蘇姬：不在乎獎項

2018-10-07 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸實質領導人翁山蘇姬因羅興亞爭議備受批評，有輿論認為應該褫奪她的諾貝爾和平獎，她週六（6日）接受日本放送協會（NHK）訪問時說，「我並不那麼在乎獎項和榮譽」。

《NHK》報導，緬甸政府軍去年8月以掃蕩羅興亞叛軍等恐怖份子為名，殘暴鎮壓少數民族羅興亞穆斯林，導致約70萬羅興亞人被迫流亡，外界指控翁山蘇姬未能阻止羅興亞人的人權被侵犯，認為應撤銷其和平獎殊榮。

翁山蘇姬6日在東京受訪時說，「我並不那麼在乎獎項和榮譽。對於朋友不如往昔堅定，我感到很可惜，因為我認為友誼是要互相體諒，嘗試理解而非純粹的自行判斷。獎項一向來去無常」。

翁山蘇姬指出，羅興亞問題沒有快速解決的辦法，「很多人不了解若開邦的情況，更遑論整個緬甸的局勢」，而現今大眾經常滿足於快速及即時解決，所有事都要即時迅速處理，但他們無法如此，「我們必須應對長遠問題的後果」。

針對2名深入報導羅興亞人危機的《路透》記者因違反「機密法」被處7年徒刑，翁山蘇姬強調，緬甸遵循法庭程序，「我認為我們應審視這情況，是否涉及言論自由或合乎程序。因為在正當程序下，他們有權質疑法庭的判決，亦可上訴」。她表示，「我認為緬甸有很大的新聞自由」。