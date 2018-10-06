國際刑警主席「被失蹤」 法教授：中國又鬧國際笑話

2018-10-06 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍國際刑警組織主席，同時擔任中國公安部副部長的孟宏偉，5日爆出他上月返回中國後失蹤，引起國際注目，法國國際問題專家張倫教授評論此事時表示，中國又製造了一個國際笑話。

根據《德國之聲》報導，國際刑警組織成立近百年，是各國打擊刑事犯罪的合作組織，目前成員國數量高達190個，過往曾經手調查無數重大跨國犯罪案。法國賽爾奇‧蓬多瓦茲大學（University of Cergy-Pontoise）教授、國際問題專家張倫受訪時表示，在這次事件發生後，國際刑警組織的公信力慘跌，甚至連正常運轉都成了問題。

張倫強調，在全球化時代，各國協力運作的組織應發揮更好的作用，但中國政府卻透過各種管道企圖擴大國際影響力，而孟宏偉在任職期間失蹤，國際刑警組織就此面臨從未遇過的情況，「主席去哪了？誰來簽發紅色通緝令？最應該通緝的人又是誰？」

人權活動人士、美國華人人道援助組織「人道中國」創辦人之一周鋒鎖則痛批中國「滑天下之大稽」，他接著反問道：「（堂堂國際刑警主席）孟宏偉會不會提出政治庇護？」諷刺意味十足。

《BBC》此前的分析指出，此次事件有許多值得注意的方面，其一，本案在孟宏偉妻子向法國警方報案後才曝了光，由於中國官員失蹤後，家屬怕親人受到更嚴厲懲罰，鮮少求助外國政府，孟妻選擇這麼做，是否意味別無選擇？

其次，孟宏偉曾是中國政府的驕傲，「他到底惹怒了誰」，讓中國甘願放棄國際刑警組織最高職位。最後，今年孟宏偉在中國職務不斷被削減，就已傳出仕途不妙。