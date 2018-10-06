驚悚！ 女婿亂開電梯門 岳父踩空墜落8公尺慘死

男子和岳父等電梯，順便閒話家常。（圖擷取自YouTube）

2018-10-06 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕實在有夠可怕！中國一名男子與岳父一起等電梯，但男子發現電梯遲遲沒有上來，疑不耐久後竟動手打開電梯的安全開關查看，男子的岳父沒有注意、誤以為電梯上來了，便走向電梯探了探頭接著一腳踏進去，結果整個人踩空從8公尺高摔下去，當場慘死。

綜合中媒報導，事發當時男子要送岳父出門，2人就在等電梯的時後閒聊，眼看電梯遲遲沒有來，男子似乎等得不耐煩，便上前把電梯的安全開關扳開查看，此時岳父看到電梯門開起誤以為電梯來了，看了看就直接走向電梯，整個人踩空硬生生摔進8公尺高的電梯井裡。

男子看到岳父踩空時想伸手去拉，但無奈根本來不及反應，只能眼睜睜看著岳父在他眼前摔下去，岳父事後送醫急救仍回天乏術。目前家屬正和電梯業者協調事故處理事宜。這起意外的監視器曝光後，中國網友見狀紛紛留言「這電梯裡面都是黑的也敢進去」、「手閒不住？？神經病」、「為了自己上天堂，把老丈人送進了地獄」、「神經病可真多」、「就這樣送岳父上西天啊」、「一個手賤，一個眼盲」。

也有網友好奇，男子到底是如把電梯的安全開關打開，「那個鎖沒有工具，用手根本擰不開吧？這男的哪來的工具」。