亂開電梯門害岳父摔死 女婿淚：把爸爸忘記了

男子和岳父等電梯，順便閒話家常。（圖擷取自YouTube）

2018-10-09 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月發生一起電梯事故，一名男子與岳父一起等電梯，但男子發現電梯遲遲沒有上來，便動手打開電梯的安全開關查看，沒想到岳父看門打開以為電梯來了，直接邁開步伐向前走，整個人踩空從8公尺高摔去當場慘死，影片曝光後許多網友則質疑，女婿可能是故意的。對此，女婿表示，當時他顧著檢查電梯是否故障，卻忘記在身後的爸爸。

據《澎湃新聞》報導，這起可怕的電梯事故發生在黔東南州岑鞏縣一處社區，周姓女婿受訪時表示，上月24日下午1點左右，他和岳父準備去探望親戚，剛好親戚就住在他平常擔任水電工的大樓。

監視器畫面顯示，周男與岳父一同在等電梯，眼看電梯遲遲沒有來，周男便上前把電梯的安全開關打開查看，此時岳父看到電梯門開起誤以為電梯來了，就直接走向電梯，整個人踩空硬當場摔進8公尺高的電梯井裡，事後送醫急救仍回天乏術。影片在網路上流傳，引發網友熱烈討論，有網友懷疑岳父死因不單純。

對此，周男解釋，當時他看到右邊電梯的顯示面板不停閃動，疑似出現故障，所以他就上前拿出鑰匙把門打開檢查，「一打開我就看前面去了，就把爸爸（岳父）忘記了，我沒想到後面有人，是我爸爸（岳父）」。

他也自責的說，看到岳父掉下去的瞬間才反應過來，但為時已晚，想去拉人時人已經掉下去了，真得很難過。對於周男的解釋，仍有網友抱持懷疑的態度，留言「才幾秒鐘就能把岳父忘記，是看到電梯就想修嗎？有這麼敬業？」、「這是啥品種的女婿啊，也太粗心了吧，不是生你的就不養嗎」、「反正我個人認為是間接的謀殺」。

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