我在必不成功？ 習語錄高高掛 被笑逼習近平跳坑

中國貴州省公路管理單位豎立斗大看板，附帶1句「功成不必在我」習語錄。（圖擷取自海風快報推特）

2018-10-04 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1張照片，中國貴州省公路管理單位豎立斗大T霸看板，上頭印上習近平演說照片，附帶1句習語錄「功成不必在我」；眼尖網友卻發現，此句子從右至左倒著唸會變成「我在必不成功」，笑稱「挖洞給習近平跳」。

中國推特媒體帳號《海風快報》今（4）日貼出1張照片，從中可見中國「貴州省納雍公路管理段」所製作的1幅公路看板，引用習近平金句「功成不必在我」，由於此看板為橫幅格式，原本由左至右的語句順序若改為由右至左，該句話就會變成「我在必不成功」。

經查證，習近平今年4月13日在「海南建省辦經濟特區30週年慶祝大會」上，開口說出的話被官媒奉為「精彩話語」，當中包括「功成不必在我，功成必定有我」，習在說出此句話時附帶提到「只有敢於走別人沒有走過的路，才能收穫別樣的風景」。

許多網友看見貴州省豎立的看板，均感到相當不可思議，紛紛留言指出「失敗一定在他」、「有些中國人永遠中文學不好」、「又有人要人頭落地」、「支支人真會玩」、「命玩在直一他」、「底下有奸臣意圖謀反」、「應該左至右還是右至左？但現實就是......XD」。