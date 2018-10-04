川普挫敗！運送伊朗人道貨物 國際法院命令美國解除制裁

2018-10-04 00:49

〔中央社〕聯合國（UN）國際法院今天命令美國解除對於伊朗「人道」相關貨物的制裁，這使得美國總統川普遭遇令人震驚的挫敗。

美國川普政府宣布退出具里程碑意義的伊朗核子協議，重啟對伊朗相關制裁，伊朗訴諸（ICJ）要求美國停止制裁，國際法院今天做出這項驚人裁決。

海牙國際法院法官一致裁決，美國對若干貨物的制裁，違反1955年美伊兩國簽署的「友好條約」，這項條約早於伊朗伊斯蘭革命。

首席法官尤素夫（Abdulqawi Ahmed Yusuf）說：「法院一致認為…美利堅合眾國…應該把因5月8日宣布相關措施所產生的任何阻礙解除，讓醫藥、醫療設備、食物、農產品能自由出口至伊朗」，飛機零件也是。

國際法院表示：「對人道需求的貨物實施制裁…可能對伊朗境內個人健康和生命產生嚴重有害影響。」美國實施的制裁也「可能危害伊朗民航安全和乘客性命」。

川普5月退出限縮德黑蘭核子野心的國際協議，令歐洲盟友感到沮喪，美國8月對伊朗施行第一輪制裁，預計11月實施第2輪懲罰性制裁。

國際法院的裁決具有約束力，且不能上訴，但國際法院並無機制執行裁決。裁決出爐前，伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，制裁是試圖改變政權的「心理戰」。查瑞夫告訴英國廣播公司電台（BBC radio）說：「美國和部分地區國家對伊朗實施的經濟戰是心理戰，而非真正的經濟戰。」

國際法院8月底舉行4天聽證會中，伊朗的律師指控華府「扼殺」伊朗經濟。然而，華府曾強硬地向國際法院表示，這起案件涉及國家安全問題，國際法院無管轄權，無權對案件做出裁決。

專家表示，今天做出的裁決實際上是最終裁決前、所謂臨時措施的裁決。最終裁決可能需要幾年時間才會出爐。