埃及女上傳遭猥褻影片到臉書 被控散布假新聞判刑2年

2018-09-30 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕埃及1名女子上傳影片指證自己遭到性騷擾，卻被法院以「散播假新聞」為名，遭判2年有期徒刑及罰金。

綜合媒體報導，埃及女演員及女權運動人士法蒂（Amal Fathy）5月在臉書（Facebook）貼出自己去銀行，並遭性騷擾的影片，文中批評政府的無能。2日後，警方闖入法蒂的家中將其逮捕並指控其「試圖散播假消息醜化埃及政府」及「擁有傷風敗俗的資料」。法蒂事後被判2年有期徒刑，並因「公共侮辱」判罰1萬埃及磅（約新台幣1萬7100元），甚至還被指控與恐怖組織有關。

法蒂的丈夫，洛特菲（Mohamed Lotfy）為埃及人權與自由委員會（Egyptian Commission for Rights and Freedoms）的負責人之一，他表示，他們已經提出許多證據，證明法蒂並沒有散播假消息，卻仍然得到這樣的判決，他認為，一個被性騷擾的女性卻被判刑，其意涵就是：「你如果不想坐牢，就不要談性騷擾的事情。」

聯合國（UN）2017年指出，埃及有約60%的女性都表示曾受到性騷擾。根據湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）2017年的調查，開羅已被認為是對女性最危險的大城市。埃及當局於今年9月27日已被17名聯合國人權專家指控，濫用反恐法將許多異議份子判刑。

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