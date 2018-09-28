英國健身房推「脫歐健身」 政治人物照片貼沙包揍到爽

健身房內貼滿許多政治人物的照片，英國前外相強森（Boris Johnson）也列在其中。（路透）

2018-09-28 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐影響嚴重，許多倫敦民眾滿腔怒火，當地一間健身房「Gymbox」得到憤怒管理專家的協助，設計出以「脫歐」為主題的健身課程，讓會員處在貼滿政治人物照片的空間裡，可以「盡情痛毆」他們不滿的對象，運動過程也更有精力。

據《路透》報導，這項課程稱為「脫歐健身」（Brexfit），包括「梅伊布袋跳」（Theresa May Sack Race），會員套上貼有英國首相梅伊的布袋往前跳，如果失去平衡摔了跤，梅伊也會跌個狗吃屎；以及「政客大頭砸」（Politico Headslammer），讓會員將球狠狠砸向地上的梅伊及反對黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）照片，讓大家發洩不滿的情緒。

健身房老闆迪亞珀（Marc Diaper）表示，該課程主題是由會員票選他們在倫敦生活中「最挫折」的一件事，其中有52％的人投給脫歐，其次才是租金和火車延誤，「我們想，沒有什麼來得比脫歐健身課讓人更能宣洩憤怒和不滿了，你可以朝沙包上最痛恨的政治人物用力揮拳。」

一名現年26歲、來自波蘭的學生札薩布基維茲（Ania Jarzabkiewicz）很滿意這門課程，「由於英國脫歐，我沒辦法拿到學生貸款，讓我非常沮喪，所以今天發洩完感覺非常好。」；另一名健身房教練喬治（George）也說，「儘管現實生活中不能揍他一拳，至少可以拿沙包來出氣，還不會傷害人，是最好的發洩方式。」