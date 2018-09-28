控伊朗藏「秘密核設施」以色列總理聯大演說砲轟

以色列總理在聯合國大會上秀出道具，指伊朗暗藏核子設施。（美聯社）

2018-09-28 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在聯合國大會演說，熟練地使用道具指控，以色列情報部門發現伊朗首都窩藏秘密核子設施和倉庫，更誓言以色列永遠不會讓伊朗發展核武，呼籲歐洲各國支持加強對伊朗的制裁。

以色列總理納坦雅胡在聯合國大會演說表示：「我今天首次揭露伊朗在德黑蘭有另一處秘密設施，一座儲藏伊朗秘密核武計畫大量設備與材料的原子倉庫。」他展示了衛星照片以及有鐵門的牆壁照片，指稱秘密核設施裡面至少有15個海運集裝箱，裝有與伊朗核項目有關的設備和材料。納坦雅胡透露，它們的總重量可達300噸。

納坦雅胡呼籲：「我願意對歐洲各國和其他國家領導人說的是：不要討好伊朗的獨裁者，而是加入到美國、以色列以及大部分阿拉伯世界，支持對威脅我們所有人和全球的政權進行新的制裁。」

2015年7月，伊朗與伊核問題6國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國、德國）達成伊朗核問題全面協議，根據協議，伊朗承諾限制其核計畫，同時享有和平利用核能的權利，國際社會解除對伊制裁，然而美國總統川普在今年5月宣布美國退出伊核協議，並稱將恢復所有此前在該協議框架內暫停的對伊朗制裁，簽署協議的其餘5國反對美國此舉，英法德均已表示打算繼續遵守伊核協議的條款。