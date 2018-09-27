噁！廚房用腳洗餐盤 中國學生餐廳被爆超反胃

有學生拍下這一段中國燕京理工學院餐廳廚房內的影片，廚房人員站在中間沖水，用腳在盤面上搓滑，令人反胃。（圖擷自YouTube）

2018-09-27 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕吃飯中勿看！位於中國河北燕京理工學院被爆料，學生餐廳人員「用腳洗餐盤」，有學生拍下這一段學生餐廳廚房內的影片，只見一大堆餐盤散落在地上，廚房人員站在中間沖水，用腳在盤面上搓滑，令人反胃。

綜合中國媒體報導，微博「北京人不知道的北京事兒」昨（26日）接獲學生爆料，這名自稱是燕京理工學院的學生爆料指出，這間學校地處郊區，校方不讓學生吃外食，僅能吃學生餐廳，但有人拍到大家所使用的餐盤是這樣清洗的，影片中只見一大堆餐盤散落在地上，廚房人員站在中間沖水，竟用腳搓滑餐盤。

有記者致電詢問，校方僅回應稍後再說，電話隨即進入語音模式，之後校方公開表示這不是本校的學生餐廳，是惡意抹黑的「假新聞」，但質疑聲浪越演越烈，許多學生都上網爆料，校方已經開始「處理問題」，除勒令學生不准在網路上討論外，還立刻更新學生餐廳工作人員服裝，甚至把洗餐盤的房間用販賣機遮住。

還有燕京理工學院學生向媒體爆料，拍下這段影片的同學已遭退學，將影片PO上網的學生也遭處分。

微博「北京人不知道的北京事兒」對此痛批：「這麼多學生會認不出自己學校食堂？問題出了不去解決問題，而是去解決提問題的人！好樣的」，其他網友也紛紛表示：「雖然不能解決問題，但我們可以解決掉提出問題的人」、「遮蓋洗碗間大門，真是欲蓋彌彰」、「花錢去吃別人用腳洗的碗？」

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